Liv-Margrethe «Livi» Muren Ulvund på scenen under innsamlingskonserten til Betlehem, Bergens Indremisjon søndag kveld. Foto: Solveig Apelthun

The Voice-deltaker sang for Betlehem

Søndag kveld var det duket for innsamlingskonsert i Bergen by. På scenen var det innslag av fem ulike artister, blant annet en av årets The Voice-deltagere. Æresgjesten var bygget selv: Betlehem.