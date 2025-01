Norge IDAG

Denne beskjeden kommer opp på macen til Norge IDAGs utsendte i Washington DC. Foto: Skjermdump TikTok

USA:

TikTok i svart

Apple og Google fjernet TikTok fra appbutikkene sine lørdag kveld, i samsvar med en lov som krever at Kinas ByteDance skal avhende den sosiale appen eller godta at den står overfor et effektivt forbud i USA. Norge IDAGs utsendte får heller ikke åpnet TikTok i Washington DC, hvor Donald Trump skal settes inn som Amerikas 47. president mandag 20. januar.