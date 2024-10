Norge IDAG

Til deg som venter på Guds inngripen

Vit at tiden nå er nær, da dom og straff kommer over synden på jorden! Da vil det bli meget vanskelig å overleve for den som står ensom. Synden vil bli stor, og trykket mot de troende så omfattende at få vil klare å bevare troen! Frafallet vil bli stort! Da må de som er kallet og utvalgt finne frem til hverandre i den enhet og omsorg som Jesus har gitt sin flokk, men som enda ikke har funnet enhet med hverandre!