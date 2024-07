Norge IDAG

Bildet viser tidligere president Donald Trump som ankommer valgkampmøtet lørdag 13. juli 2024 i Butler, Pa, hvor attentatet mot ham fant sted. Foto: AP Photo/Evan Vucci / NTB

Trump-attentatet:

Tilstanden stabil for de to skadede tilhengerne

Tilstanden er stabil for de to som ble sendt til sykehus med kritiske skader etter at det ble løsnet skudd mot Donald Trump på et valgkampmøte lørdag.