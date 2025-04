Norge IDAG

Foto: Aleksander Overå

Bønneaksjon:

30 dager med bønn for Jerusalem

Dagens video: Hananya Naftali og Daniel Haddal

På initiativ fra Jerusalem Prayer Breakfast Oslo vil Bønn for Alle hver dag i 30 dager legge ut en video med bønn om fred i Jerusalem. – Dette er en oppfordring som vi ønsker å være med på for å løfte opp bønn for Jerusalem og Israel, sier Daniel Haddal som står i spissen for bønneaksjonen.