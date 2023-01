Norge IDAG

March for life gikk av stabelen 20. januar i Washington DC. Foto: Ap

March for life:

Titusenvis samlet i Washington DC

Den årlige March for life, eller Marsj for livet, gikk av stabelen i USAs hovedstad fredag 20. januar. Titusenvis av mennesker var samlet for å vise sin støtte til de ufødte barna.