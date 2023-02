Norge IDAG

Brødrene Hillel Menachem og Yigal Yaakov Yaniv ble drept i et terrorangrep i Samaria i dag, søndag 26. februar. Foto: Twitter / Benjamin Netanyahu

Samaria:

To brødre drept i terrorangrep

En terrorist er fortsatt på frifot etter at han drepte to israelere i byen Huwara i Samaria, eller den såkalte Vestbredden. De to ofrene er bekreftet å være brødrene Hillel Menachem og Yigal Yaakov Yaniv. Det melder Jerusalem Post.