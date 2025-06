Norge IDAG

Dette bildet levert av United States District Court for Eastern District of Michigan viser giftige plantepatogener som en kinesisk vitenskapsmann hadde med seg til USA i fjor. Foto: United States District Court For The Eastern District Of Michigan / AP / NTB

To kinesere er siktet for smugling av «agroterrorvåpen» til USA

To kinesiske statsborgere er siktet for smugling av et dødelig biologisk patogen inn i USA. Dette er en sopp som kan gjøre store skader både på jordbruk, mennesker og dyr.