Norge IDAG

En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger. Foto: Fagskolen Diakonova

Diakonhjemmet / Fagskolen Diakonova vant konkurransen om prosjektmidlene:

To millioner til yrkesutdanning for flyktninger

Da Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utlyste en konkurranse om prosjektmidler som skal gå til å utvikle, prøve ut og evaluere modeller for bruk av moduler innen høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger, søkte Fagskolen Diakonova og vant konkurransen og fikk tildelt to millioner kroner i prosjektmidler.