STOCKHOLM: To personer er pågrepet i Tyskland mistenkt for å ha planlagt et angrep med skytevåpen mot Riksdagen i Sverige. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB

To personer pågrepet i Tyskland – skal ha planlagt angrep mot den svenske Riksdagen

To personer er pågrepet i Tyskland for å angivelig ha planlagt et angrep med skytevåpen nær den svenske Riksdagen, melder tysk påtalemyndighet.