Bilde fra fjorårets folkefest da over 300 Israelsvenner var på plass i Byparken i Stavanger sentrum i en fredelig markering av Israels 75-årsdag. Også Israels ambassadør i Norge, Avi Nir-Feldklein (nederst til høyre), deltok. Foto: Norge IDAG

Steinkasting mot Israel-venner i Stavanger:

To politibetjenter og 400 demonstranter

Lederen for MIFF Rogaland kaller det en politiskandale at kun to politibetjenter passet på 400 israel- og palestinademonstranter i Stavanger tirsdag.