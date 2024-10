Norge IDAG

Det er tatt ut terrorsiktelse mot de to tenåringene etter eksplosjonene ved den israelske ambassaden i København. Foto: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / NTB

To svensker er terrorsiktet i Danmark etter eksplosjoner ved Israels ambassade

De to svenske tenåringene som er siktet for eksplosjoner ved Israels ambassade i København, er nå også siktet for terror.