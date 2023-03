Norge IDAG

Forskeren Joshua Kern, jussprofessor Avi Bell og IAF-presidenten Josh Reinstein innledet i et panel om Den internasjonale straffedomstolen 29. mars 2023. Foto: EAL

«Israel for retten» i Haag:

Tok oppgjør med Straffedomstolen og FN

Under konferansen i Haag på onsdag tok jussprofessor fra Bar-Ilan-universitetet i Jerusalem, Dr. Abraham Bell, og lederen av Israel Allies Foundation (IAF) i Jerusalem, Josh Reinstein, et saklig men sterkt oppgjør med Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) som prøver å rettsforfølge israelske borgere og politikere, forteller pastor Jan-Aage Torp som deltar i konferansen «Israel for retten» på vegne av European Apostolic Leaders (EAL).