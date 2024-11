Norge IDAG

Rundt 100 toppolitikere og kristenledere er samlet i Tallinn for å be for de nordiske og baltiske landene. Foto: Trine Overå Hansen

Tallinn:

Toppolitikere og kristenledere samlet til bønnefrokost

I dag er det duket for Nordisk Baltisk bønnefrokost og nasjonal bønnefrokost i Tallinn, hovedstaden i Estland. En rekke toppolitkere og kristenledere fra Norden og Baltikum er samlet for å be for sine nasjoner.