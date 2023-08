Norge IDAG

Torben Søndergaard her lykkelig gjenforent med sin kone Lene. Foto: Skjermdump Facebook

USA / Danmark:

Torben Søndergaard endelig fri

Den danske forkynneren, Torben Søndergaard ble sluppet fri fra amerikansk fengsel torsdag. Han er nå gjenforent med sin familie i et ukjent land. – Endelig kom dagen, hvor jeg har lengtet etter dette. Takk Gud for din trofasthet og takk til dere alle der ute for bønner og kjærlighet for oss, sier en glad Søndergaard.