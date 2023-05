Norge IDAG

Jan-Aage Torp med en 24-årig ung kvinne som har fått hjelp med sine handikapp i mange år, og som idag arbeider på kafeterian ved «Benjamins hjerte - Senter for handikappede barn» i Ofra. I midten er Shlomo T. Kahn som er administrende direktør og ergoterapeut som gir et omfattende dagtilbud til mer enn 2000 handikappede barn og ungdom i Samaria. Til høyre er en medarbeider som også er ergoterapeut. Foto: Oslokirken

Torp besøkte bibelske kjerneområder i Samaria

— Omsorgen for handikappede barn i bosetningen Ofras «Benjamins hjerte - Senter for handikappede barn» gjorde sterkt inntrykk på meg, forteller pastor Jan-Aage Torp etter at han igår tok imot innbydelsen til å besøke Samaria for første gang i sitt liv.