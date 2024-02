Norge IDAG

Hamas-terrorister bortfører den israelske kvinnen Adina Moshe fra Kibbutz Nir Oz til Gazastripen lørdag 7. oktober 2023. I bakgrunnen ser man Rami Ramadan Sabbah forevige hendelsen. Sabbah er ansatt som matematikklærer på en av grunnskolene FN (UNRWA) driver på Gazastripen. Foto: AP Photo, File/NTB.

Martin Gellein:

Tostatsløsningen er død

Under mandagens landsmøte tar KrF-leder Olaug Bollestad til orde for en tostatsløsning. Dette til tross for at jødene i Knesset i forrige uke la tostatsløsningen død.