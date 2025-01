Norge IDAG

På Tottenhams israelske fanside er det sann inn et bilde av Emily øverst på banneret på X. Foto: Faksimile fra X

Tottenham-supportere jubler over at Emily er fri:– Hun er en av oss

Gisselet Emily Damari takker Tottenham-fansen for at de har kjørt en kampanje for at hun skulle bli fri fra fangenskapet. - Hun syntes det var svært rørende, forteller Max Radford, som sto i bresjen for Tottenham-kampanjen.