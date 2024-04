Norge IDAG

Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh bekrefter at tre sønner og tre barnebarn ble drept i et israelsk droneangrep i Gaza onsdag. Foto: AP / NTB

Gaza:

Tre av Hamas-lederens sønner drept

Tre av sønnene til Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh er drept i et israelsk droneangrep nord på Gazastripen. Fire av barnebarna, tre jenter og en gutt, ble ifølge Hamas også drept i droneangrepet mot en bil rett utenfor flyktningleiren Shati nordvest for Gaza by.