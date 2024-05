Norge IDAG

Det israelske militæret offentliggjorde fredag ​​17. mai 2024 at de har funnet tre døde gisler i Gaza. De omkomne er (f.v.) Itzik Gelernter, Shani Louk og Amit Buskila. Foto: Hostages Families Forum Headquarters via AP/NTB

IDF:

Tre døde gisler hentet ut fra Gaza

Talsmann for det Israelske forsvaret, Daniel Hagari, sa sent fredag ​​ettermiddag at de tre gislene er identifisert som Itzhak Gelerenter, Amit Buskila og Shani Louk.