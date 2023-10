Norge IDAG

Aril Edvardsen med kongeparet i Sarons dal. Foto: Troens Bevis/Flickr. Creative Commons License 2.0.

Aril Edvardsen i 2007:

Tredje verdenskrig bryter ut når Israel angriper Iran

I en tordentale under åpningen av Sarons Dals sommerstevne i 2007 uttalte Arild Edvardsen at et israelsk angrep på Iran vil utløse en ny verdenskrig - en atomkrig. Et israelsk angrep på Iran er nå mer realistisk å forvente seg enn noen gang.