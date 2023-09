Norge IDAG

FRIHET: – FrP ønsker å gi folk mer frihet og makt over eget liv, sier Himanshu Gulati (FrP) som er stortingsrepresentant fra Akershus fylke. Foto: FrP/ Håkon Rusdal

Leder av Israels Venner på Stortinget, Himanshu Gulati (FrP):

– Trist at venstresiden vil boikotte Israel

– FrP ønsker å gi folk mer frihet og makt over eget liv, sier Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) til Norge IDAG. Han er imot at regnbueflagget skal vaie i offentlige flaggstenger. Han er fòr friskoler og han syntes det er trist at venstresiden vil boikotte Israel.