Den svenske teologen Anders Gerdmar tror at bønn var med på å velte den sosialistiske regjeringen i Sverige. Foto: Facebook/Anders Gerdmar

Svensk teolog:

Tror at valget kan bli en døråpner for Gud

Sverige har på hundre år gått fra vekkelse og reformasjon til å bli en av verdens mest sekulariserte stater. Den svenske teologen Anders Gerdmar tror at bønn er nøkkelen for at vinden igjen kan snu i landet.