Det finnes en teori om at det er den Russisk-ortodokse kirke som holder igjen Antikrist. Foto: Oleg Varov/Russian Orthodox Church Press Service via AP/NTB

Ortodokse teorier:

Tror Russland er «den som holder tilbake» Antikrist

Tror den russisk-ortodokse kirken at Russland, gjennom invasjonen av Ukraina, «holder tilbake» Antikrists fremkomst? Ortodokse støttespillere av Putin har gitt uttrykk for at de tror Russland fører en hellig krig der Russland forsvarer det ene åndelige rommet i Det hellige Russland og beskytter verden fra globalismens fremmarsj og Vesten, som har falt i satanismen.