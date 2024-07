Norge IDAG

Også de unge viste interesse for å delta på det tradisjonsriket «Bibelkurs for legfolk» på Sørlandets folkehøyskole på Birkeland. Foto: Frank Bjørkhaug

Birkeland:

«Trøst» var tema på Sørlandets Bibelkurs for legfolk

Bibelkurset på Sørlandets folkehøyskole på Birkeland, nordøst for Kristiansand, har svært lange og rike tradisjoner – som strekker seg over 100 år tilbake i tid. Det spesielle er at kurset fremdeles heter «Bibelkurs for legfolk» og skiller seg noe ut fra tradisjonelle bibelcamper og sommerstevner.