WASHINGTON: Leder for Reform UK, Nigel Farage, talte på CPAC 2025. Foto: Aleksander Overå

Nigel Farage:

– Trump baner vei for en ny gyllen æra i Europa

Nigel Farage, partileder for Reform UK og tidligere leder for UKIP, kom med en glødende støtteerklæring til president Donald Trump og visepresident J. D. Vance under CPAC 2025. I talen på torsdag kom han inn på europeisk politikk, ytringsfrihet og USAs innflytelse på resten av verden.