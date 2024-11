Norge IDAG

STØTTES: The Post har gått gjennom de politiske sakene og sier følgende på side en: «Valget er klart, for å få nasjonen på rett kurs. TILBAKE TIL FRAMTIDEN». Foto: Faksimile

Sett fra Amerika:

Trump blir nå profet i sin egen by

Støtte på hele side 1 i New York Post

New Yorks store sønn, utbygger, og mest omstridte person «nomineres» på hele side èn, som fornuftens og sakenes eneste alternativ av New Yorks og Amerikas mest populære storavis, New York Post.