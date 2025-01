Norge IDAG

President Donald Trump under talen etter å ha blitt tatt i ed som USAs 47. president. Foto: Kenny Holston/The New York Times via AP / NTB

Trump: Det er bare to kjønn

USAs påtroppende president Donald Trump bekrefter at han vil undertegne en ordre om at føderale myndigheter kun skal anerkjenne to kjønn: menn og kvinner.