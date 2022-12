Norge IDAG

Debattinnlegg

Trump eller Biden eller - og tiden?

Spaltemeter er skrevet om saken - ikke minst om Trump - ofte en sammenblanding av person og sak iblandet litt teologi. Men enda merkeligere er det at mange pastorer og red. støtter opp om Biden - forståelig nok om man følger hovedmedia i Norge i dag - men ikke om man skal tenke sak og ut fra Skriften, bl.a. om fosterdrap endatil like til fødsel! Fortsetter man om Bidens meritter, blir listen lang. Derfor fatter jeg det ikke. Om som et visst bakteppe om det personlige i vurderingen av personen Trump - skal en ikke langt tilbake før en finner litt av hvert.