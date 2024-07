Norge IDAG

– Kulens bane førte til et 2 centimeter bredt sår, som gikk helt inn til brusken i øret, uttaler Donald Trumps tidligere lege. Foto: AP Photo/Evan Vucci / NTB

USA:

Trump fikk to centimeter langt sår fra attentatmannens kule

Skuddet som traff Donald Trump under attentatet for en uke siden, påførte ham et to centimeter langt sår på øret, opplyser ekspresidentens tidligere lege.