President Donald Trump her sammen med oberst Paul Pawluk, visesjef for 89th Airlift Wing, før han går ombord på Air Force One, fredag. Foto: NTB/AP/Luis M. Alvarez

Trump ga Israel grønt lys for Hamas-aksjon i Gaza

En israelsk representant bekrefter overfor The Wall Street Journal at Trump ga Israel klarsignal til å gjenoppta angrepene etter at Hamas nektet å utlevere gislene.