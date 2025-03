Norge IDAG

President Donald Trump i presidentlimousinen mens Elon Musk, til venstre, venter på sin tur ved Palm Beach internasjonale lufthavn fredag i Florida. Foto: NTB/AP/Manuel Balce Ceneta

Trump kjøper ny Tesla i støtteerklæring for Musk

Etter at Teslas aksjekurs har hatt et kraftig fall, går Trump nå inn og viser sin støtte til Elon Musk. Anti-musk-demonstrasjoner har brutt ut over hele USA, og demonstranter har angrepet Teslas utstillingslokaler med våpen og molotovcocktailer.