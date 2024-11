Norge IDAG

WASHINGTON: Senator Ted Cruz på et møte mot antisemittisme der Donald Trump talte i september. Foto: NTB / AP / Jose Luis Magana

Sett fra Amerika:

Trump og Cruz anklages for Ja til Livet-lover

Krigslysten og krisestemt venstreside i USA

Donald Trump og Ted Cruz fikk på TV-skjermene skylden for Ja til Livet-revolusjonen i USA, som er Kamalas hovedsak å bekjempe i valgkampen. Aller største trussel var det at Trump vil skrive «rett til fødsel» inn i grunnloven. Kvinnen blir fratatt retten til å «bestemme over egen kropp», Kamalas sak nr. 1.