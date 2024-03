Norge IDAG

KLAR TALE: Donald Trump kommer i et nytt intervju med Israel Hayom med fortsatt tydelig støtte til Israel. Foto: NTB

Trump om 7. oktober: – Bare en tosk ville ikke ha reagert slik som dere gjorde

I et intervju med avisen Israel Hayom, sa tidligere president Donald Trump at hvis han hadde vært i Det ovale kontor, ville ikke krigen ha brutt ut 7. oktober. – De ville aldri, aldri ha gjort det, av to grunner: nummer én, de hadde vært blakke. Og nummer to, da jeg var president, ville de aldri ha gjort det, fordi de visste at det ville ha fått veldig store konsekvenser.