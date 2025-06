Norge IDAG

Bildet viser et 12 uker gammelt foster. Foto: NTB

Abort:

Trump opphever Biden-politikk om nødaborter

Trump-administrasjonen kunngjorde tirsdag at de har opphevet et krav fra Biden-administrasjonen om at sykehus skal tilby nødaborter til kvinner med helseproblemer, også i stater der abort er begrenset eller forbudt.