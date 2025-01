Norge IDAG

President Donald Trump hilser Egypts president Abdel Fattah Al-Sisi når han ankommer Det hvite hus i Washington i Trumps første presidentperiode. Foto: NTB/AP/Andrew Harnik

Trump presser Egypt til å ta imot folk fra Gaza

Presidenten fortalte journalister at han håper Egypts president el-Sisi, som han kaller en 'venn', vil gå med på ideen hans om å forflytte palestinaarabere til nabolandene under gjenoppbyggingen av Gaza, på bakgrunn av at USA gir Egypt mye nødhjelp.