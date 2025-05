Norge IDAG

Donald Trump planlegger besøk til Saudi-Arabia. Her håndhilser han på Saudi-Arabias viseskronprins og forsvarsminister Mohammed bin Salman under et bilateralt møte i Riyadh, 20. mai 2017. Foto: AP Photo/Evan Vucci, Fil

Donald Trump:

Skal holde toppmøte i Saudi-Arabia og presentere visjon for Midtøsten

USAs president Donald Trump forventes å holde et toppmøte med Gulf-lederne under et besøk i Saudi-Arabia i midten av mai.