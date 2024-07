Norge IDAG

Donald Trump, som fortsatt sier han skal få slutt på krigen i Ukraina, sier han hadde en veldig god samtale med Volodymyr Zelenskyj fredag. Foto: Gene J. Puskar / AP / NTB

Vil skape fred i Ukraina:

Trump snakket med Zelenskyj – enige om å møtes

Presidentkandidat Donald Trump snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon fredag. De to er enige om å møtes for å diskutere tiltak for fred.