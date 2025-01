Norge IDAG

Påtroppende president Donald Trump snakker med journalister etter et møte med republikansk ledelse på Capitol, 8. januar i Washington. Foto: NTB/AP

Trump vil bruke Gaza-våpenhvile til å utvide Abraham-avtalen

Den valgte presidenten er begeistret over gisselavtalen, og uttaler at hans team kommer til å fortsette å jobbe tett med Israel og USAs allierte for å sikre at Gaza er fritt for terror.