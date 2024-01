Norge IDAG

Donald Trump er ikke formelt utropt til vinner, ettersom stemmene fortsatt telles opp, men det er allerede klart at han vinner nominasjonsprosessen i Iowa. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Trump vinner republikanernes nominasjonsvalg i Iowa

USAs tidligere president Donald Trump sier at tiden nå er inne for amerikanerne å stå samlet, etter at han har vunnet nominasjonsvalget i delstaten Iowa.