Tel Aviv, Israel, fredag 7. april 2023: Israelsk politi meldte at en bil kjørte inn i en gruppe mennesker i nærheten av en populær park. Ifølge politiet ble føreren drept av politiet da han tok etter et våpen. Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Tel Aviv:

Turist mistet livet i terrorangrep

Langfredag kveld var det et terrorangrep i Tel Aviv. — For kort tid siden traff et kjøretøy, ført av en terrorist, fire uskyldige fotgjengere på Tel Aviv-promenaden. En mann mistet livet, meldte Israelsk politi på sin offisielle twitterkonto.