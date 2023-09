Norge IDAG

Jan Hanvold, TV Visjon Norge 7. september 2023. Foto: Skjermdump.

Hanvold tilbake i TV-ruten for første gang etter hjerteinfarktet :

– Tusen takk til alle som har bedt for meg

– Jeg må si tusen takk til alle som har bedt for meg. Det er bare helt utrolig og det er derfor jeg kan sitte her, og at jeg lever. For jeg var jo død, sa TV Visjon Norges Jan Hanvold i sin første opptrenden i TV-ruta etter hjerteinfarktet i juli.