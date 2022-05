Norge IDAG

SENDER DIREKTE: Norge IDAGs programledere Finn Jarle og Anita Sæle står sammen med Trine Hansen for direktesendinger på Visjon Norge fra fredag 6. - søndag 8. mai.

Direktesendinger fra Bergen 6. - 8. mai:

– Tusen takk til Visjon Norge

Norge IDAG sender direkte på TV Visjon Norge fredag til søndag kveld. – Vi ønsker å si et hjertelig takk til Visjon Norge. Kanalen betyr mye for så mange. Og vi håper at vi sammen med våre seere kan gi et håndslag tilbake.