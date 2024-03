Norge IDAG

Jødisk jente på Ben Gurion Flyplass. Akkurat ankommet med familien sin til hjemlandet. Jødene fortsetter å vende tilbake, og Israel fortsetter å blomstre, til tross for enda en runde med krig. Og kristne sionister fra hele verden kommer for å hjelpe dem. Foto: Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

Tusener av evangeliske kristne strømmer til Israel for å hjelpe

– Jeg er så glad for å være her, og for å si at det er tusener av mennesker i Sverige som støtter og elsker Israel, sier svenske Gitten Öholm til CBN News.