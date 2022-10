Norge IDAG

Debattinnlegg

Tusener flykter fra Russland

I hele sommer har folk flyktet fra Russland. Og nu som 300 000 soldater skal sendes til krigen med tvang, flykter folk i tusentall. For det meste er det nok menn som ikke vil i krigen for å drepe mennesker. Vi skal huske på at mange i Russland har slekt å venner i Ukraina. Tusenvis er fengslet for motstand mot Putins vanvittige krig. Nu skal vist også de som protesterer mot krigen sendes til fronten. Putin har blitt desperat.