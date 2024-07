Norge IDAG

Stor stemning med over 2500 ungdommer samlet på Risøya under Skjærgårds 4.-7. juli. Foto: AOH

Skjærgårds Music & Mission Festival:

Tusenvis av ungdommer samlet til lovsang og konserter

Torsdag braket det løs med Skjærgårds Music & Mission Festival på idylliske Risøya like utenfor Tvedestrand. Været er foreløpig kaldere og med mer regn enn i fjor men publikum har ikke latt seg skremme. Over 2500 ungdommer er samlet for å få med seg store konserter, delta på gudstjenester og en rekke aktiviteter.