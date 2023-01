Norge IDAG

Ny sjanse for TVL: Fridtjof Leif Gillebo (t.v.), konsernsjef i Knif, og Alf Gjøsund, redaktør i TVL. Knif har overtatt TVL-aksjene vederlagsfritt og blir nye eiere av kanalen som foreløpig fortsatt skal hete TVL. Foto: Knif

Knif overtar TV Vårt Land

TVL fortsetter

9. januar meldte Vårt Land at de la ned TV-satsingen og avviklet TV Vårt Land. I går ble det kjent at TV-kanalen likevel får fortsette, etter at Knif AS har overtatt aksjene i TV-selskapet gratis og viderefører driften.