STJERNEKAR: Fredrik Hjermstad liker å spre glede. Fra hjemmet sitt har han i ti år importert julestjerner som gir nordmenn en strålende jul, og selv har han selvsagt flere stjerner i hagen. Foto: Kjersti McElwee, KPK

Julepynt med mening:

Tysk misjonsstjerne er blitt motefenomen

Den dekorative stjerna ble til på en tysk internatskole for gutter for snart 200 år siden. Nå er den så populær i Norge at importøren ikke greier å holde tritt med etterspørselen.