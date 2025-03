Norge IDAG

Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Foto: NTB/AP/J. Scott Applewhite

Tyskland inviterer Netanyahu - vil ikke arrestere ham på tysk jord

Friedrich Merz som trolig blir ny kansler i Tyskland, sier at han vil finne «måter og midler» for Benjamin Netanyahu å besøke Tyskland. Israels statsminister er etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten.