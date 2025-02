Israel: Shiri Bibas og hennes to barn, Ariel og Kfir, ble brutalt drept av Hamas. – Til tross for at alt dette skjer foran øynene våre og at vi lever i et land der alle skulle ha nok tilgang på informasjon, velger fortsatt våre myndigheter å støtte Hamas, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: Privat